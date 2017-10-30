Хэмилтон: ужасный способ выиграть титул, но что я мог сделать?

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подробно рассказал о своих мыслях после стартового инцидента с Себастьяном Феттелем на Гран-при Мексики и после завоевания звания чемпиона мира в четвёртый раз.



«Это был ужасный способ выиграть титул, если честно, но что я мог сделать? Я говорил, что не собираюсь избегать риска в первом повороте. Моя машина была в идеальной позиции, и я оставил много места слева автомобилю позади.



Всё же я поднялся вверх. Я продолжал ехать и отыгрываться. Ты как пилот всё время стараешься повышать планку, а сегодня была самая необычная гонка. Быть в 40 секундах позади ужасно — ты словно нигде. Я не представлял, что происходит в плане борьбы за титул. Просто думал о том, как отыграться, вернуться в гонку. Когда я пытался пропускать лидеров, это было катастрофой.



Я очень рад четвёртому титулу. Думаю, мне понадобится некоторое время, чтобы обдумать это, но я горжусь нашим флагом и каждым, кто его представляет. Надеюсь, те, кто смотрел гонку, счастливы результатом этого сезона, а я продолжу расти так высоко, как могу», — заявил Хэмилтон в интервью Sky Sports.