Столкновение Феттеля с Хэмилтоном и триумф 4-кратного чемпиона. Фото ГП Мексики

29 октября на Автодроме имени братьев Родригес в Мехико состоялась гонка 18-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2017 — Гран-при Мексики. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу. Второе место по итогам гонки занял гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, компанию на подиуме им составил Кими Райкконен. Себастьян Феттель финишировал четвёртым, а Льюис Хэмилтон — только на девятой позиции. Однако этого хватило британцу, чтобы досрочно, за два этапа до конца сезона, стать чемпионом мира.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии Гран-при Мексики, подготовленные фотокорреспондентами в Мехико.

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