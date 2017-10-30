Магнуссен: могли выбросить вчера полотенце, но никто не сдался. Это как победа!

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал восьмой результат в гонке Гран-при Мексики. При этом накануне в квалификации датчанин занял 18-е место, опередив только своего напарника Ромена Грожана и пропустившего сессию Пьера Гасли.



«Это как победа. Это было невероятно: отличный способ отблагодарить всех за упорную работу. Отличная гонка. Не могло быть лучше. Мы легко могли сдаться и просто выбросить вчера полотенце на ринг — это был трудный день для всех нас. Но никто не сдался, и все знают, что мы не худшая команда, не должны быть на последнем ряду. Мы должны быть в очках, финишировать в середине и попадать в топ-10. Мы атаковали, и я очень горд за команду. Мы собираемся продолжать бороться. Не будет легко, это видно, но мы продолжим бороться в Кубке конструкторов и получать удовольствие до конца сезона», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».



«Хаас» теперь на одно очко отстаёт от «Рено» и на шесть от «Торо Россо», идущего шестым.

