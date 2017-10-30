Ферстаппен опасался, что не сможет финишировать

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что сходы болидов с двигателями «Рено» во время Гран-при Мексики заставили его опасаться отказа силовой установки и на своём болиде.

«Я видел, что многие машины сошли, так что я определённо волновался. Мы посмотрели на работу нашего двигателя и всё было в порядке. Между тем я видел, что Риккардо сошёл и видел проблемы „Торо Россо“. В этот момент я подумал: „Боже, сделай так, чтобы этого не случилось со мной“.

Возможно, мне помогло наличие новой силовой установки, но она есть и у Риккардо. Моя полоса невезения была на старте сезона, так что я рад, что в этот раз со мной ничего не произошло.

Я знал, что машина хороша, но не думал, что она так хороша. После минувшей недели я был очень мотивирован", — приводит слова Ферстаппена Autosport.