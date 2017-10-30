Боттас: не было темпа, чтобы сегодня побороться с Максом и «Ред Булл»

Гонщик «Мерседеса»Валттери Боттас прокомментировал второй результат на Гран-при Мексики позади представителя «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



«После инцидента во втором и третьем поворотах, которого я сумел избежать, гонка шла ровно. Я был на втором месте, пытался держаться рядом с Максом, но не мог. В какой-то момент нам нужно было поработать с тормозами, потому что их температура несколько выросла, а также с мотором — я потерял немного времени в этот момент. Приятно вернуться на подиум, и я чувствую, что выжал из машины максимум. У нас не было темпа, чтобы сегодня побороться с Максом и „Ред Булл“, что досадно, так что нам нужно многое извлечь для себя из этого уик-энда», — приводит слова Боттаса GPUpdate.