Сайнс: с первого круга заметил что-то странное в работе машины

Гонщик «Рено» Карлос Сайнс прокомментировал сход на Гран-при Мексики. Испанец очень рано совершил пит-стоп, до которого занимал пятое место.



«Очень досадно, потому что мы ехали очень хорошо, отыграли несколько мест и имели хорошую возможность вновь набрать очки. Я ехал пятым, но потерял машину в пятом повороте. Я с первого круга заметил что-то странное в работе машины. На трассе было много осколков — не знаю, стали ли они причиной. Нам пришлось совершить пит-стоп, а потом, когда я ехал последним и на машине были проблемы с температурой, уже нельзя было многого сделать. Было несколько проблем, так что мы сошли из предосторожности, потому что я продолжал чувствовать что-то странное в управлении машиной на прямых. У нас будут хорошие возможности в двух оставшихся гонках. Машина может попадать в третий сегмент квалификации, и это хорошие новости», — приводит слова Сайнса Marca.