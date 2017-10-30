Алонсо: это супер-камбэк, супер-уик-энд

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал финиш на десятом месте на Гран-при Мексики и упорную борьбу с Льюисом Хэмилтоном за девятую позицию.



«Половину гонки мы были позади „Заубера“, а вторую половину — позади Магнуссена. Когда у других есть DRS, то мы под большим ударом — так и случилось при атаке Льюиса. С конца мы поднялись в очки, это супер-камбэк, супер-уик-энд. Первый круг был хаотичным, помог нам, а „Рено“ потом сошли, так что, без сомнения, многое нам благоволило, а мы использовали возможности. Было приятно немного побороться с Льюисом. Досадно, что мы проигрываем так много на прямых. Думаю, гонка сложилась бы по-другому: когда твоя машина на 30-40 км/ч медленнее, а они не могут тебя пройти, это даёт тебе некоторое представление.



Посмотрим, что мы сможем сделать в Бразилии. Как я уже сказал вчера, машина добилась невероятного прогресса, теперь мы даже боремся с „Мерседесом“ в поворотах, и это отличные новости. Оставшиеся два Гран-при мы, как и этот, слегка используем как тесты. Сейчас приоритет — получить информацию для 2018 года», — приводит слова Алонсо Marca.