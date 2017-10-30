Перес: сейфти-кар испортил хорошую гонку, но седьмое место — тоже неплохо

Гонщик «Форс Индия» Серхио Перес рассказал о ходе Гран-при Мексики, где он финишировал седьмым. Перес посетовал на неудачный момент активации режима виртуального сейфти-кара, позволившего Лэнсу Строллу оказаться впереди него, а Себастьяну Феттелю — получить свежие шины.



«Старт был очень сложным, много контактов. Думаю, Масса слегка ударил меня сзади, почти проколол колесо. Потом пришлось объезжать Сайнса, которого развернуло прямо передо мной. После этого мы старались атаковать, менять стратегию. Сейфти-кар сильно повлиял на нас. Он испортил хорошую гонку, в которой у нас был хороший темп. Я бы хотел, чтобы гонка сложилась намного лучше, чтобы уик-энд оказался лучше, но седьмое место — тоже очень неплохо. Если бы не сейфти-кар, мы бы финишировали намного выше. Но, думаю, больше повлияла плохая квалификация, а сегодня темп был очень хорошим. Мы добились главной цели, завоевав четвёртое место в Кубке конструкторов, так что теперь в последних двух гонках нужно закрепить свою позицию в личном зачёте и хорошо завершить сезон», — приводил слова Переса Marca.

