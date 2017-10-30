Алонсо: в этом году титул достался Хэмилтону слишком легко

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал завоевание титула чемпиона Льюисом Хэмилтоном. По его мнению, в этом году звание досталось британцу достаточно легко.

«В этом году всё было очень легко. У него не было соперников. В минувшем сезоне с ним соперничал Нико Росберг и борьба шла в каждой гонке. В этот раз всё было слишком легко. Победа „Мерседеса“ в Кубке конструкторов за три гонки до конца чемпионата и титул Хэмилтона за две гонки до завершения сезона.

Надеюсь, что «Макларен-Рено» изменит это лёгкое время для них", — приводит слова испанца Autosport.