Гасли: по крайней мере я продолжил набираться опыта

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли поделился впечатлениями от гонки Гран-при Мексики, в которой ему удалось прийти к финишу на тринадцатом месте.

«Хорошо было наконец погоняться на этой трассе, после столь сложного уик-энда, по ходу которого я сумел преодолеть лишь несколько кругов. К сожалению, гонка сложилась не так хорошо, как мы того хотели.

Несколько кругов я привыкал к трассе и к машине. Но по крайней мере я продолжил набираться опыта в болиде, что было очень полезно. Я сумел завершить гонку. Теперь нам нужно тяжело работать и прогрессировать к следующему этапу, который пройдёт в Бразилии", — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».