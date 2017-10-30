Шварцман: это первый раз, когда я выиграл две гонки за один уик-энд!

Российский гонщик Роберт Шварцман подвёл итоги этапа Еврокубка Формулы «Рено» 2.0 в Барселоне, где он выиграл две гонки и стал вторым в третьей. В общем зачёте серии Шварцман занял третье место по итогам сезона-2017.



«Думаю, это первый раз, когда я выиграл две гонки за один уик-энд! Утром было сложнее, чем в субботу, но борьба с Сашей Фенестразом была отличной. Мне пришлось защищаться и справляться с зонами нейтрализации, прежде чем я оторвался. Днём уже я должен был найти щель в обороне. Я старался как мог, но не удалось! Досадно, что сезон пролетел так быстро. Большое спасибо R-ace GP, „СМП Рейсинг“, гоночной академии „Феррари“ и „Рено“ за всё, что я выучил в этом году вместе с ними», — приводит слова Шварцмана официальный сайт «Рено Спорт».

Шварцман — третий по итогам сезона Еврокубка Формулы «Рено» 2.0