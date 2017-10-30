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Шварцман: это первый раз, когда я выиграл две гонки за один уик-энд!

30 октября 2017, понедельник. 02:30 Авто

Российский гонщик Роберт Шварцман подвёл итоги этапа Еврокубка Формулы «Рено» 2.0 в Барселоне, где он выиграл две гонки и стал вторым в третьей. В общем зачёте серии Шварцман занял третье место по итогам сезона-2017.

«Думаю, это первый раз, когда я выиграл две гонки за один уик-энд! Утром было сложнее, чем в субботу, но борьба с Сашей Фенестразом была отличной. Мне пришлось защищаться и справляться с зонами нейтрализации, прежде чем я оторвался. Днём уже я должен был найти щель в обороне. Я старался как мог, но не удалось! Досадно, что сезон пролетел так быстро. Большое спасибо R-ace GP, „СМП Рейсинг“, гоночной академии „Феррари“ и „Рено“ за всё, что я выучил в этом году вместе с ними», — приводит слова Шварцмана официальный сайт «Рено Спорт».

Шварцман — третий по итогам сезона Еврокубка Формулы «Рено» 2.0
Шварцман выиграл вторую гонку Формулы «Рено» 2.0 на этапе в Барселоне
Источник: Renault Sport Сообщить об ошибке
Теги
Роберт Шварцман
Новости. Авто
30 октября 2017, понедельник
02:30 Шварцман: это первый раз, когда я выиграл две гонки за один уик-энд!
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01:59 Масса: если бы не прокол, всё сложилось бы иначе
01:56 Алонсо: это супер-камбэк, супер-уик-энд
01:50 Грожан: контакт с Алонсо повредил мою машину — я потерял половину днища
01:48 Сайнс: с первого круга заметил что-то странное в работе машины
01:41 Боттас: не было темпа, чтобы сегодня побороться с Максом и «Ред Булл»
01:31 Ферстаппен опасался, что не сможет финишировать
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01:30 Столкновение Феттеля с Хэмилтоном и триумф 4-кратного чемпиона. Фото ГП Мексики
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00:45 Росберг: Хэмилтон заслуженно завоевал четвёртое чемпионство
00:44 Лауда: не знаю, почему Феттель был так агрессивен и разрушил гонку себе и Льюису
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00:14 Хэмилтон обеспечил титул, опередив Феттеля на 56 очков за два этапа до конца
00:13 Хэмилтон: нет ощущения, что всё это по-настоящему
00:12 Хорнер: это был день Ферстаппена
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29 октября 2017, воскресенье
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22:48 Ожье: это был трудный сезон
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19:43 Хартли и Риккардо потеряют позиции на стартовой решётке ГП Мексики
18:22 Вольф: слова Экклстоуна — ручная граната, что летит в цель с другого конца света
17:34 Чейз Кэри: новая Формула-1 начнётся в 2021 году
17:00 Формула-1. Гран-при Мексики. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 22:00
16:25 Ожье — чемпион WRC сезона-2017, Эванс выиграл Ралли Великобритании
16:13 Шварцман выиграл вторую гонку Формулы «Рено» 2.0 на этапе в Барселоне
15:25 Тост: Квят по-прежнему очень быстр и в будущем может хорошо выступать
15:02 Хэмилтон: нет разницы, завоюю ли я титул в Мексике или на следующем этапе
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