Кайл Буш выиграл гонку NASCAR в Мартинсвилле

В Мартинсвилле (штат Индиана, США) завершилась очередная гонка чемпионата серии NASCAR. Победу в ней одержал Кайл Буш. Вторым к финишу пришёл Мартин Труекс. Тройку лидеров замкнул Клинт Бойер.
NASCAR. Мартинсвилль.
1. Кайл Буш (Toyota)
2. Мартин Труекс (Toyota) +0,141
3. Клинт Бойер (Ford) +0,379
4. Брендон Кезеловски (Ford) +0,991
5. Кевин Харвик (Ford) +1,540
6. Тревор Бэйн (Ford) +1,700
7. Дэнни Хэмлин (Toyota) +1,905
8. Райан Блэйни (Ford) +1,911
9. Мэтт Кенсетт (Toyota) +1,920
10. Рикки Стенхаус (Ford) +1,981.