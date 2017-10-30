Арривабене: результат гонки не показал реальный потенциал «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене прокомментировал выступление команды в гонке Гран-при Мексики, отметив, что реальный потенциал болида в ней был раскрыт не до конца.

«Результат гонки не отражает потенциала нашей машины. Мы видели этот потенциал в квалификации, в которой выиграли квалификацию, а также в гонке, когда показали быстрейшие круги.

К сожалению, инцидент в первом повороте испортил всю гонку. Как бы то ни было, команда сражалась за шанс побороться за титул до последнего. В оставшихся двух гонках мы продолжим прилагать максимум усилий. Что касается титула, то поздравляю Льюиса с победой", — приводит слова Арривабене официальный сайт «Феррари».