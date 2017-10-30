Фернли: четвёртое место Форс Индия в Кубке конструкторов — награда для всех

Заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли прокомментировал выступление команды в гонке Гран-при Мексики, по итогам которой она себе гарантировала четвёртое место в Кубке конструкторов.

«Здорово оформить четвёртое место в Кубке конструкторов в такой конкурентной гонке и на глазах мексиканских зрителей. В какой-то момент досягаемым был и подиум, но виртуальный сейфти-кар дал преимущество Райкконену и Строллу над Эстебаном Оконом.

В последние 20 кругов Окон вынужден был защищаться от «Уильямса» и он сделал отличную работу, даже несмотря на износ резины. Перес совершил поздний пит-стоп и перейдя на «ультрасофт» отыгрывал отставание от Стролла, но нам не хватило времени.

Как бы то ни было, результат в общем зачёте демонстрирует прогресс, который мы совершили на протяжении сезона. А завоевание четвёртого места в зачёте — лучшая награда для всех", — приводит слова Фернли пресс-служба его команды.