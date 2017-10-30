Вандорн: на прямых «Макларен» не мог сдержать даже «Заубер»

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн подвёл итоги гонки на Гран-при Мексики, посетовав на дефицит скорости на прямых. Бельгиец завершил этап в Мехико на двенадцатом месте.

«Мне удался отличный старт и я поднялся на тринадцатое место, но потом дала о себе знать проблема отсутствия скорости на прямых. Мы не могли сдержать даже „Заубер“, а потом не могли обогнать их. Вместе с тем на свободной трассе наш темп был неплох.

Машина чувствовала себя хорошо, и мы с самого начала понимали, что гонка будет непростая. Гонка завершалась плотной борьбой нескольких болидов, и тут снова наружу вылезла проблема дефицита скорости. В общем, это был сложный этап. Определённо, мы могли завоевать очки, но на результат сильно повлияло отсутствие скорости и потеря времени на пит-стопе из-за виртуального сейфети-кара.

Положительная сторона гонки — наш темп, но всё же на прямых нам очень не хватает скорости. Хочу поздравить с победой в чемпионате Льюиса Хэмилтона. Это большое достижение, а сам он показывал отличную борьбу на протяжении сезона", — приводит слова Вандорна пресс-служба «Макларена».