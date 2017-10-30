Хюлькенберг: хороший результат буквально выскользнул из рук

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг не скрывает своего разочарования результатом гонки Гран-при Мексики. Из-за технических проблем немецкий гонщик, стартовавший с седьмого места, сошёл с дистанции на 25-м круге.



«Это была очень разочаровывающая гонка. Я расстроен. У нас было всё хорошо, очень хороший результат буквально проскользнул сквозь пальцы. Нам нужно поработать над нашей надёжностью, потому что сегодня мы упустили потенциально возможные очки. Это очень разочаровывает», — приводит слов Хюлькенберг пресс-служба «Рено».