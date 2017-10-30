Абитебуль: ГП Мексики стал ещё одним напоминанием о проблемах с надёжностью

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал гонку Гран-при Мексики.



«Гран-при Мексики был для нас сложным, с несколькими инцидентами ходу уик-энда. Как сход с дистанции Нико Хюлькенберга, так и сход болида, использующего наш мотор являются напоминанием о том, что надёжность остаётся проблемой и последствия в значительной мере зависят от нас и группы наших клиентов. Учитывая большую высоту над уровнем моря, мы осознавали, какие испытания готовила эта трасса. Речь идёт о поиске дополнительной мощности без ущерба для надёжности.



В этот уик-энд у нас была скорость, квалификация была очень хороша для многих автомобилей с моторами «Рено». Однако баланс между мощностью и надёжностью был не очень хорош. Победа Макса Ферстаппена подтверждает потенциал нашего двигателя. Я хочу поздравить его и его команду с этой отлично проведённой гонкой. Я хотел бы поздравить Льюиса Хэмилтона, который вошёл в историю нашего спорта. Как команда мы должны оставаться мотивированными и нацеленными на достижение наших целей в последних двух гонках», — цитирует

