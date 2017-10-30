«Феррари»: заявления Экклстоуна о помощи нам со стороны «Мерседеса» — чушь

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне назвал чушью недавнее утверждение бывшего босса Формулы-1 Берни Экклстоуна о том, что «Скудерия» догнала «Мерседес» благодаря помощи со стороны немецкой команды.



В интервью журналисту Forbes Кристиану Сильту Экклстоун заявил: «Феррари» ликвидировала отставание с помощью «Мерседеса». Титул разыгрывается между ними. Единственная конкуренция — между «Мерседесом» и «Феррари». Кто знает, какое соглашение было или есть у них сейчас, призванное помочь «Феррари».



«Я думаю, что это чистой воды бред сивой кобылы. Я думаю, что Берни должен поблагодарить «Феррари» за предоставление ему шанса управлять Формулой-1, благодаря нашей помощи он стал миллиардером. Да благословит его бог, он так много сделал для нашего спорта, но и «Феррари» много сделала для Формулы-1», — цитирует Маркьонне Sportsmole.