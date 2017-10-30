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Хэмилтон нацелился на пятый титул чемпиона мира

30 октября 2017, понедельник. 12:41 Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который на Гран-при Мексики оформил свой четвёртый титул чемпиона мира, уже нацеливается на пятый.

«Четыре — это отличное число. Но теперь я хочу пять (титулов). Я хочу завершить карьеру, будучи на вершине… Я бы мог поступить просто, как это сделал Нико (Росберг), и уйти с этими четырьмя титулами. Но я думаю, что способен на большее.

Я думаю, что впереди большие вызовы. Впереди более тяжёлые времена, и мне это нравится. Без сложностей было бы скучно», — цитирует Хэмилтона Reuters.

Источник: Reuters Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон
Новости. Авто
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