Хорнер: Ферстаппен так доминировал в Мексике, что ему даже стало скучно

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил о том, что Макс Ферстаппен проводил гонку Гран-при Мексики в столь доминирующем стиле что в какой-то момент ему даже стало скучно.



«Большой проблемой в этой гонке было его замедление, а не ускорение, что было несколько необычно. Кажется, что иногда он немного скучал. Мы продолжали пытаться замедлить его, и он немного расстроился от того, что не мог ехать медленней.



Он любит борьбу колесо в колесо в гонках. То, что он сделал в первых двух поворотах… Вы могли видеть, что после квалификации он хотел выиграть эту гонку больше, чем какой-либо другой пилот», — цитирует Хорнера Autosport.