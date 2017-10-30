Хорнер: «Ред Булл» начнёт переговоры о контракте Риккардо в подходящее время

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что его команда начнёт переговоры о продлении контракта с Даниэлем Риккардо, когда придёт подходящий момент. Если понадобится, «Ред Булл» готов ждать ещё полгода.



«Он не будет вести переговоры о новом контракте посредством СМИ. В подходящий момент мы сядем за стол переговоров, но он знает, где мы находимся и что наше намерение — сохранить его. Я думаю, что он очень хочет увидеть, каким будет мотор в следующем году, что и понятно.



Он сотрудничает с «Ред Булл» уже на протяжении почти 10 лет… Полагаю, он видит возможности, которые есть у нас в команде, и думаю, что он очень доволен командой. Следующий шаг, который он сделает в свои 28 лет, будет очень важен для него, поэтому он, конечно, будет стараться, чтобы решение подходило именно ему… Если это займёт ещё шесть месяцев, то так тому и быть», — цитирует Хорнера Crash.