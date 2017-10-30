Селис проведёт тесты «Пирелли» на болиде «Форс Индия» образца 2017 года

Тест-пилот «Форс Индия» Альфонсо Селис проведёт тесты за рулём болида VJM10 образца 2017 года на автодроме имени братьев Родригес в Мексике 31 октября, сообщает пресс-служба команды. Работа будет проводиться в рамках программы по тестированию шин «Пирелли».



«Пилотирование болида Формулы-1 в Мексике всегда одинаково. Тесты будут абсолютно точными. Время в болиде всегда ценно, для меня это ещё одна возможность продолжить своё развитие и путь к Формуле-1», — приводит слова Селиса пресс-служба команды.