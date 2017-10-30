В «Хонде» приятно удивлены производительностью на этапе в Мексике

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава подчеркнул, что в компании удивлены столь высокой производительностью силовой установки на этапе в Мексике. Фернандо Алонсо финишировал на десятой позиции, а Стоффель Вандорн пришёл к финишу 12-м.



«Двигатель на этапе в Мексике оказался эффективнее, чем мы ожидали. Мы думали, что производительность будет хуже, чем у других команд. Оказалось, наше отставание было меньше. Относительная эффективность, конечно, оставляет желать лучшего, но мы навёрстываем упущенное», — приводит слова Хасегавы Motorsport.