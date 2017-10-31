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Лоу: Хэмилтон является любимцем публики благодаря захватывающему стилю

31 октября 2017, вторник. 11:30 Авто

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу считает, что четырёхкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес») является любимцем публики в большей мере благодаря своему гоночному стилю, а не достижениям.

«Дело не только в том, что Льюис даёт результат. Раньше, когда у него был лишь один титул, он всё равно привлекал внимание, возможно, был самым популярным пилотом, с учётом его фан-базы.

Я думаю, что это благодаря его стилю, который он демонстрирует в квалификациях и гонках. Это всегда очень увлекательно. Его гоночные навыки уникальны. Было бы здорово увидеть его в борьбе с такими, как Айртон Сенна.

Михаэль Шумахер добился невероятных успехов, но его гоночное мастерство не было одной из его самых сильных сторон. Люди любят Льюиса за то, как он проводит гонки.

Со стороны мне кажется, что это был его лучший сезон. Он отлично пилотировал в каждой гонке, будь то удачный или неудачный день для него, он всегда был в борьбе и зарабатывал очки. Он действительно достойный чемпион.

Льюис был очень стабильным. Не то чтобы прежде он был нестабилен, но в этом году он показал самый высокий уровень стабильности за все годы. Это принесло ему дивиденды в виде победы в этом чемпионате», — цитирует Лоу F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Уильямс Льюис Хэмилтон Падди Лоу
Новости. Авто
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