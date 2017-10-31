Топ-команды Ф-1 могут лишиться более $ 200 млн призовых

Топ-команды Формулы-1 могут потерять £ 155 млн ($ 204,66 млн) призовых, согласно предложению, составленному новыми владельцами серии из Liberty Media, сообщает британское издание The Independent.



Конюшни Формулы-1 неоднократно призывали к более справедливому распределению призовых, сетуя на существенный перекос в расколе призовых в пользу топ-команд.



Несмотря на то что официально предложение по перераспределению призовых представлено не было, в руки британского издания попал список предложений по развитию Ф-1, включающий и планы по призовым.