Браун: новые правила обеспечат мотор, который будет проще, дешевле и громче

Управляющий директор Формулы-1 по спорту Росс Браун прокомментировал публикацию проекта моторного регламента Ф-1 на 2021 год. Согласно планам ФИА, чемпионат мира сохранит турбомоторы объёмом 1,6 литра, но они станут проще, дешевле и будут звучать громче благодаря более высоким оборотам двигателя.

«Силовая установка 2021 года — пример будущего пути, по которому ФИА как создатель правил, Ф-1 как владельцы коммерческих прав, команды и производители как участники будут работать вместе на благо спорта. Представленные сегодня предложения — результат серии встреч, которые прошли по ходу 2017 года с участием нынешних команд Формулы-1 и автопроизводителей, которые проявили интерес к тому, чтобы стать частью вершины автоспорта.



Также мы внимательно выслушали всё, что думают болельщики о нынешних силовых установках и что они хотели бы видеть в ближайшем будущем, чтобы определить правила, которые обеспечат появление мотора, который будет проще, дешевле, громче и создаст условия по привлечению в Формулу-1 новых автопроизводителей в качестве поставщиков двигателей, чтобы пелотон Ф-1 стал более ровным по силам. Новая Ф-1 имеет цель стать лидирующим глобальным спортивным соревнованием в сочетании с высочайшим уровнем технологий. Ф-1 должна восхищать, вовлекать и изумлять болельщиков всех возрастов, но делать это подходящим образом. Мы верим, что новые силовые установки добьются этого», — приводит слова Брауна пресс-служба ФИА.