Штайнер: в Мексике Магнуссен выступил на 10 из 10

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал выступление пилота команды Кевина Магнуссена на Гран-при Мексики. По итогам гонки датчанин стал восьмым, опередив в топ-10 Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо.

«Он выступил на 10 из 10. С нашей машиной он не мог сделать большего. Он не ошибался на протяжении всей гонки. Это было не какое-то везение, мы заслужили это. Мы оказались в правильное время в нужном месте. Это не было обычным везением, Магнуссен показал фантастическое пилотирование.

Если бы мы вышли на старт, уже сдавшись, то мы бы никогда не завоевали очков. У нас появилась возможность, и мы ею воспользовались. В гонке машина была немного лучше, чем в квалификации", — приводит слова Штайнера Autosport.