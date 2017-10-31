Алонсо: хочу сражаться с Хэмилтоном и победить его

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо с оптимизмом смотрит в будущее, надеясь в следующем году навязать борьбу новоиспечённому четырёхкратному чемпиону Льюису Хэмилтону.

«Хотел бы продолжить с ним сражение и победить. Смогу ли соревноваться с Феттелем и Хэмилтоном и завоевать четыре титула? Попробую. Надеюсь, в следующем году у нас будут равные условия. Я уже готов тестировать двигатель „Рено“.

Думаю, в следующем году мы будем очень конкурентоспособными. В Мексике мы видели, что Ферстаппен способен показывать отличные гонки с двигателем «Рено». Сложно сказать, способны ли мы будем делать то же, что и «Ред Булл», но ощущения хорошие.

В последних гонках у нас были обновления в аэродинамике, и они сработали. Так что у нас есть все составляющие, чтобы конкурировать в следующем сезоне. Надеюсь, в следующем году буду сражаться с Хэмилтоном за титул", — приводит слова испанца F1Today.