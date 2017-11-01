Эрикссон: «Заубер» совершил прорыв

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон поделился мыслями относительно последних выступлений команды, заявив, что в определённых областях ей удалось совершить прорыв.

«В этом году шины достаточно консервативны. Они не так быстро изнашиваются, но их рабочее окно по-прежнему очень мало. Я чувствовал, что на протяжении большей части сезона мы ведём неправильную работу с резиной. В последнее время мы кое-что выяснили и это помогает нам прогрессировать в этом плане. Это касается контроля температуры резины.

Мы работаем немного по-другому, в другом температурном режиме, что нам значительно помогает. Это большой прорыв для нас. Кроме того, наша машина стала легче на 7 кг, что даёт мне несколько десятых на круге", — приводит слова Эрикссона Motorsport.