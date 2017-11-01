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Эрикссон: «Заубер» совершил прорыв

1 ноября 2017, среда. 00:57 Авто

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон поделился мыслями относительно последних выступлений команды, заявив, что в определённых областях ей удалось совершить прорыв.

«В этом году шины достаточно консервативны. Они не так быстро изнашиваются, но их рабочее окно по-прежнему очень мало. Я чувствовал, что на протяжении большей части сезона мы ведём неправильную работу с резиной. В последнее время мы кое-что выяснили и это помогает нам прогрессировать в этом плане. Это касается контроля температуры резины.

Мы работаем немного по-другому, в другом температурном режиме, что нам значительно помогает. Это большой прорыв для нас. Кроме того, наша машина стала легче на 7 кг, что даёт мне несколько десятых на круге", — приводит слова Эрикссона Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Заубер Маркус Эрикссон
Новости. Авто
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