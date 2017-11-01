Фиттипальди: в 2018 году Алонсо может побороться за титул

Бывший пилот Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди считает, что в следующем году гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо вполне может побороться за титул.



«Я думаю, что следующий год будет намного лучше. Думаю, что Фернандо является лучшим, а также считаю, что у «Макларена» отличная машина. Как на днях сказал Алонсо, эта машина отлично проходит повороты.



Поэтому если в следующем году они сохранят это качество шасси и аэродинамику, то с мотором «Рено» смогут бороться за подиумы, победы и даже титул», — приводит слова Фиттипальди испанское издание AS.