Экс-инженер «Феррари»: «Скудерия» должна выбраться из кризиса

Бывший инженер «Феррари» Тони Кукерелла считает, что итальянская команда слишком легко впадает в кризис, из которого тяжело выйти.



«Феррари» была намного более конкурентоспособной, чем в предыдущие годы. Машина «Феррари» была лучше, чем болид «Мерседеса», в 5 из 18 гонок. Это был хороший год, и они должны быть счастливы. Но, как и всегда это бывает с «Феррари», две гонки с плохим результатом означали начало кризиса. И «Мерседес» воспользовался этим.



«Феррари» изо всех сил пытается выбираться изо всех кризисов. Но тем временем и другие команды, такие как «Ред Булл» и «Макларен», могут достичь серьёзной стабильности и уверенности в следующем году.



В этом году выиграли самая быстрая команда и самый быстрый пилот, но тенденция указывает на то, что это доминирование не обязательно продолжится. Следующий титул может выиграть команда, которая не всегда будет иметь лучший автомобиль», — написал Кукерелла в своей колонке в El Pais.