В «Астон Мартин» воодушевлены проектом регламента на моторы на сезон-2021

Руководитель «Астон Мартин» Энди Палмер позитивно оценил проект регламента на силовые установки, принятый на заседании ФИА в Париже. Проект будет дорабатываться и вступит в силу с сезона 2021 года.



«Астон Мартин» присутствовала на собрании Федерации автоспорта и была глубоко вовлечена в разработку решений по регламенту на силовые установки на сезон-2021. Мы воодушевлены выбранным направлением и продолжаем изучать варианты на 2021 год. Главный момент — снижение расходов, что должно обеспечить серии участие независимых поставщиков двигателей», — цитирует Палмера Autosport.