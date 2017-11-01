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Штайнер раскритиковал судей Гран-при Мексики

1 ноября 2017, среда. 19:04 Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подверг критике судей после Гран-при Мексики, подчеркнув, что лучшим решением было бы назначить постоянного судью на все этапы чемпионата.

«Я поговорил с Уайтингом, беседа вышла конструктивной. Главный вопрос для меня — что технически верно, а что нет. Не так просто это определить, всё дело в последовательности принятия решений. Сложно понять, за что будет штраф, а за что нет, каждый раз всё по-разному.

За срезку поворота Грожан получил пятисекундное наказание, а когда в Ромена врезался Алонсо, испортив ему гонку, наказания не было.

Единственный доступный вариант — постоянный судья. Человек, который будет знать, что происходит каждую неделю, помнить, что случилось год назад, два года назад, на прошлом этапе. За эту работу нужно отчитываться, это серьёзный спорт, где очень многое на кону. Я не критикую ребят, это их работа. Но нельзя в одном случае принимать одно решение, а в другом подобном — другое. И при этом говорить, что всё в порядке. Маленькие команды страдают от этого сильнее других, поскольку об их интересах никто не волнуется», — цитирует Штайнера Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Хаас Ф-1 Гюнтер Штайнер Формула-1 Гран-при Мексики
Новости. Авто
1 ноября 2017, среда
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