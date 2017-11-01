«Форс Индия» может позволить себе эксперименты на последних двух этапах сезона

Операционный директор «Форс Индия» Отмар Зафнауэр подчеркнул, что досрочно завоёванное четвёртое место в Кубке конструкторов открыло команде возможность для экспериментов на последних двух этапах чемпионата.



«Четвёртое место в Кубке конструкторов, завоёванное досрочно, — отличное достижение, но теперь мы должны использовать это в своих целях. Нужно по-другому действовать в следующих гонках, мы можем позволить себе поэкспериментировать, чтобы помочь за счёт этого себе в следующем году, поскольку этот сезон уже не имеет значения. Возможно, на следующие два этапа мы привезём новые компоненты, и даже если всё пойдёт не так и мы потеряем время в пятницу, то это ерунда», — цитирует Зафнауэра Motorsport.