«Манор» официально объявил о переходе в категорию LMP1 с сезона 2018 года, сообщает Autosport. Британская команда будет выступать при поддержке компании Ginetta, ещё в январе начавшей работу над машиной.



«Рады переходу в категорию LMP1. Два последних года мы знакомились с чемпионатом WEC, и теперь настало время перейти в старшую категорию. Мы давно знакомы с ребятами из Ginetta и считаем, что нам по силам создать конкурентоспособную машину совместными усилиями», — подчеркнул руководитель команды Джон Бут.