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175 лет назад 2016
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«Манор» официально объявил о переходе в категорию LMP1

Авто

«Манор» официально объявил о переходе в категорию LMP1 с сезона 2018 года, сообщает Autosport. Британская команда будет выступать при поддержке компании Ginetta, ещё в январе начавшей работу над машиной.

«Рады переходу в категорию LMP1. Два последних года мы знакомились с чемпионатом WEC, и теперь настало время перейти в старшую категорию. Мы давно знакомы с ребятами из Ginetta и считаем, что нам по силам создать конкурентоспособную машину совместными усилиями», — подчеркнул руководитель команды Джон Бут.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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