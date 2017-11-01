Вольф: в этом сезоне «Мерседесу» пришлось труднее всего

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подчеркнул, что титулы сезона 2017 года дались команде труднее всех предыдущих, поскольку «Феррари» и «Ред Булл» удалось навязать серьёзную борьбу немецкой команде. Напомним, Льюис Хэмилтон завоевал титул досрочно, за два этапа до конца сезона, на Гран-при Мексики.



«В нынешнем сезоне нам было крайне трудно контролировать ситуацию, поскольку «Феррари» смогла прибавить. Кроме того, в борьбу впереди вмешалась «Ред булл». Горжусь нашими первыми титулами в 2014 году, но в этом сезоне нам пришлось труднее всего», — цитирует Вольфа Autosport.