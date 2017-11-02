100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Маркес: «Хонда» не станет применять командную тактику на этапе в Валенсии

Авто

Лидер чемпионата MotoGP Марк Маркес подчеркнул, что «Хонда» не будет применять командную тактику на заключительном этапе сезона в Валенсии. Для победы в чемпионате Маркесу достаточно финишировать выше 12 места.

«В Валенсии «Хонда» не станет применять командную тактику. Лучшим приказом стала бы победа Педросы. Он выложится по максимуму. Для него это одна из успешных трасс, там он быстр и может победить. Я приложу все усилия, посмотрим, что из этого получится. Но я не буду начинать гонку, чтобы просто финишировать одиннадцатым», — цитирует Маркеса Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Марк Маркес MotoGP
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент