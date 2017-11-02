Маркес: «Хонда» не станет применять командную тактику на этапе в Валенсии

Лидер чемпионата MotoGP Марк Маркес подчеркнул, что «Хонда» не будет применять командную тактику на заключительном этапе сезона в Валенсии. Для победы в чемпионате Маркесу достаточно финишировать выше 12 места.



«В Валенсии «Хонда» не станет применять командную тактику. Лучшим приказом стала бы победа Педросы. Он выложится по максимуму. Для него это одна из успешных трасс, там он быстр и может победить. Я приложу все усилия, посмотрим, что из этого получится. Но я не буду начинать гонку, чтобы просто финишировать одиннадцатым», — цитирует Маркеса Motorsport.