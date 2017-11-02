До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Марко: Ферстаппен мог выиграть в Мексике и без проблем Феттеля и Хэмилтона

Авто

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко уверен в том, что Макс Ферстаппен был способен выиграть Гран-при Мексики и без столкновения на старте Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона, вынудившего обоих поехать на незапланированный пит-стоп.

«Конечно, это очень помогло. Но я убеждён, что у нас была скорость и потенциал, чтобы опередить любого, кто бы ни находился впереди нас.

Особенностью было то, что нам нужно было ехать как можно более медленно, а не как можно более быстро. Мы были очень обеспокоены. Четыре машины с такими же моторами, как у нас, остановились, по ходу уик -энда возникло несколько проблем с моторами. Поэтому я не верил (в победу), пока автомобиль не пересёк финишную черту.

Вы не видели реального потенциала машины или Макса. Сразу после пит-стопа отрыв составлял 20 секунд, и именно к этому мы стремились. Это показывает, что наша аэродинамика правильная, и наверняка мы имеем сейчас лучшее на стороне шасси», — цитирует Марко Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Себастьян Феттель Хельмут Марко
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент