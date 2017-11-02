Райкконен: любой гоночный инцидент не похож ни на один другой

Пилот «Феррари» Кими Райкконен поддерживает призыв к большей последовательности у стюардов при принятии решений по тому или иному эпизоду, однако уверен, что спорные моменты будут всегда.



«Иногда это работает против вас, иногда — помогает. Но я уверен, что ни один пилот не будет счастлив, когда принято решение против него. Есть несколько различных стюардов, и у каждого из них своё мнение обо всём.



Я не думаю, что ситуация изменилась бы, даже если бы нас судили одни и те же парни, потому что, когда решение в вашу пользу, вы счастливы, но когда против — вам грустно, и вы не слишком счастливы.



Ни один инцидент не похож ни на какой другой, поэтому конечный результат не всегда будет таким же, поскольку всегда будут различия, на которые стюарды будут обращать своё внимание.



К сожалению, это часть гонок, мы всегда будем обсуждать это, но если вы посмотрите на MotoGP или что-то другое, то увидите такую же историю», — цитирует Райкконена Crash.