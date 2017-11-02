Ожье не исключает возможности ухода из WRC

Пилот «М-Спорт» Себастьен Ожье, оформивший очередной титул чемпиона WRC на Ралли Великобритании, не исключил возможности своего ухода из ралли. В этом году француз попал в две серьёзные аварии в Финляндии — одну на тестах, а другую в первый день ралли.



«Я думал об этом. Конечно, какие-то моменты заставляют меня задумываться о рисках, которые приходится на себя брать, особенно на тестах. Я ничего не мог поделать с этой аварией (на тестах), это было простым невезением. Большой камень на дороге, поворот, который проходится на полном газу… Я не мог избежать этого. Это была большая авария.



Я наслаждаюсь временем, которое провожу с сыном и женой. Конечно, вы можете смотреть на жизнь иначе, но когда проводишь такие уик-энды, как этот… Я не победил в этот уик-энд, но я получил большое удовольствие от пилотирования. У нас самый быстрый автомобиль WRC. Это тоже весело.

Я всегда анализирую кучу вещей, происходящих со мной на пути к чемпионству и в жизни в целом. Так что я не принимаю решения легко. Я всё ещё думаю над различными вариантами. Я честен с собой, и сейчас я на самом деле не принял решения», — цитирует Ожье официальный сайт WRC.