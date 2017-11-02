Феттель пропустит «Гонку чемпионов», чтобы побольше поработать на симуляторе

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель принял решение не участвовать в «Гонке чемпионов», запланированной на январь 2018 года в Саудовской Аравии. Вместо этого немец желает уделить больше времени работе на симуляторе перед новым сезоном. Эту информацию гонщик подтвердил в интервью немецкому изданию Sport Bild. Таким образом, Феттель впервые с 2009 года пропустит «Гонку чемпионов».



«Моя цель заключается в том, чтобы вернуть «Феррари» на вершину. Я думаю, что было бы волшебно вернуть титул в Маранелло, точно так же как это когда-то сделал Михаэль Шумахер. Он всё ещё очень вдохновляет меня», — рассказал гонщик.