«Рено»: исключение блока MGU-H означает создание нового мотора

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль высказал свои претензии к представленному ранее проекту моторного регламента на 2021 год.



Согласно предложениям ФИА, разработанным совместно со владельцами Ф-1, в чемпионате мира сохранятся турбомоторы объёмом 1,6 литра с гибридной составляющей. Из силовой установки исчезнет генератор тепловой энергии MGU-H, в то время как генератор кинетической энергии MGU-K должен стать более мощным.



«Проблема с удалением MGU-H заключается в том, что как только вы это сделаете, то получите совершенно новый двигатель. Это принципиально изменит способ управления энергией в двигателе, способ работы турбонаддува и так далее. Это новая концепция работы камеры сгорания, новый способ управления турбонаддувом, так что это подразумевает новый дизайн турбины», — цитирует Абитебуля BBC.



Босс «Рено» рассказал, что французский производитель внёс свой вклад в работу ФИА, посвящённую потенциальному удалению MGU-H, но добавил: «Это не значит, что мы поддерживаем это. Мы действительно считаем, что MGU-H — это потрясающее устройство, обеспечивающее стабильную мощность и на отдельно взятом круге и по ходу всей гонки».