Йос Ферстаппен: «Ред Булл» является настоящей топ-командой для Макса

Йос Ферстаппен, отец Макса Ферстаппена доволен решением сына продлить контракт с «Ред Булл» до 2020 года, поскольку считает австрийскую конюшню подходящей ему топ-командой.



«Команда перевернула мир, чтобы снова стать более конкурентоспособной. Если вспомнить состояние болида в начале сезона и посмотреть, насколько он хорош сейчас, то это и есть ответ на вопрос, что делает топ-команда. Все изменения отлично вписались в стиль пилотирования Макса, что заметно по показаниям секундомера.



Мы надеемся, что в Бразилии будет небольшой дождь, тогда Макс сможет показать, на что он способен, как это сделал в прошлом году. Думаю, что в квалификации другие команды будут немного сильнее, но в гонке «Ред Булл» должен быть в состоянии соответствовать им», — цитирует Ферстаппена-старшего Ziggo Sport Totaal.