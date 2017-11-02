Штайнер: «Хаас» мог слишком рано переключить своё внимание на новый болид

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что только время покажет, было ли правильным решение команды переключить своё внимание на болид на сезон-2018 довольно рано.



«Мы приняли решение переместить фокус на шасси на 2018 год, потому что хотели внести некоторые фундаментальные изменения, которые бы не смогли на 100% перенести с этой машины.



Мы остановили (развитие текущего болида) немного раньше. Стоило ли это делать? Я не знаю. Приговор мы узнаем только в феврале, когда протестируем, стоило оно того или нет.



На данный момент у нас есть хорошая модель в аэродинамической трубе с большим количеством данных. Но я не знаю, что другие команды смогут перенести из своих текущих машин на болиды 2018 года. Мы это узнаем только тогда, когда проведём тесты на трассе», — цитирует Штайнера Ekstra Bladet.