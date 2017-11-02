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175 лет назад 2016
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Штайнер: «Хаас» мог слишком рано переключить своё внимание на новый болид

Авто

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что только время покажет, было ли правильным решение команды переключить своё внимание на болид на сезон-2018 довольно рано.

«Мы приняли решение переместить фокус на шасси на 2018 год, потому что хотели внести некоторые фундаментальные изменения, которые бы не смогли на 100% перенести с этой машины.

Мы остановили (развитие текущего болида) немного раньше. Стоило ли это делать? Я не знаю. Приговор мы узнаем только в феврале, когда протестируем, стоило оно того или нет.

На данный момент у нас есть хорошая модель в аэродинамической трубе с большим количеством данных. Но я не знаю, что другие команды смогут перенести из своих текущих машин на болиды 2018 года. Мы это узнаем только тогда, когда проведём тесты на трассе», — цитирует Штайнера Ekstra Bladet.

Источник: Ekstra Bladet Сообщить об ошибке
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Хаас Ф-1 Гюнтер Штайнер
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