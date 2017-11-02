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175 лет назад 2016
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Хорнер: цель «Ред Булл» — проехать 100 кругов в первый день тестов перед сезоном

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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подчеркнул, что команда поставила перед собой цель как можно лучше подготовиться к следующему сезону.

«Наши усилия сейчас сосредоточены на том, чтобы выпустить болид чуть раньше. Да, речь идёт всего о пяти днях, но конструкция болида сложна, а процесс производства очень трудоёмок, поэтому эти пять дней очень ценны и могут позволить оказаться в сильной позиции, а не в роли догоняющих. Наша цель — проехать в первый же день тестов 100 кругов», — приводит слова Хорнера ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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