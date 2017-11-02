Хорнер: цель «Ред Булл» — проехать 100 кругов в первый день тестов перед сезоном

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подчеркнул, что команда поставила перед собой цель как можно лучше подготовиться к следующему сезону.



«Наши усилия сейчас сосредоточены на том, чтобы выпустить болид чуть раньше. Да, речь идёт всего о пяти днях, но конструкция болида сложна, а процесс производства очень трудоёмок, поэтому эти пять дней очень ценны и могут позволить оказаться в сильной позиции, а не в роли догоняющих. Наша цель — проехать в первый же день тестов 100 кругов», — приводит слова Хорнера ESPN.