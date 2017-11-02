З. Браун: Алонсо — настоящий монстр гоночного мира!

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал решение Фернандо Алонсо принять участие в гонке «24 часа Дайтоны».



«Мы постоянно обсуждаем различные гоночные серии. Я был вместе с Фернандо и его менеджером, когда он решил выступить в Дайтоне. После его участия в Инди-500 я привыкаю к этому. Фернандо — настоящий монстр гоночного мира! Он интересуется Ле-Маном и хочет ещё раз принять участие в гонке в Индианаполисе. Я удивлён его решительностью относительно участия в Дайтоне, но Алонсо всегда сначала всё обдумывает перед принятием решения. Думаю, он размышлял об этом гораздо больше, чем я предполагал. Он был полон решимости, когда принял решение выступать в Дайтоне», — цитирует Брауна SkySports.