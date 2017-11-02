В сезоне-2019 руководство Формулы-1 введёт систему лимита расходов

Руководство Формулы-1 планирует протестировать систему ограничения бюджетов команд уже в 2019 году, сообщает Auto Motor und Sport. В первом сезоне ограничение бюджетов будет проходить в тестовом режиме, и команды смогут избежать наказания в случае превышения плана. Однако уже в 2020 году правила станут более жёсткими. Какая сумма будет выделяться командам на сезон, пока не сообщается.



Помимо этого, Liberty Media совместно с ФИА продумала и систему контроля за расходами — в каждой команде будет работать независимый аудитор, который сможет на постоянной основе находиться внутри команды, как на заводе, так и на этапах чемпионата, причём, несмотря на работу в штате команды, заработную плату он будет получать от ФИА.



Примечательно, что ограничения бюджетов не будут распространяться на расходы топ-менеджмента, маркетинга и зарплаты пилотов, а также не будут затронуты рабочие места в командах — количество сотрудников не будет ограничено.