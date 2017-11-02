Ферстаппен: иногда просто хочется побыть обычным человеком

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о части жизни, которая не касается Формулы-1.

«Люблю смотреть комедии. Дурацкие, смешные фильмы. Это очень веселит. Что касается чтения, то последние две книги, которые я прочёл, принадлежат авторству Йоханна Круиффа — биография и о том, как тренировать.

Мои страхи? Не буду оригинален, я не фанат пауков и акул. Если говорить об ошибках, то худшей была, когда разбил машину на пит-лейн. В последний раз очень злился на Гран-при США.

Минусы известности? Они состоят в том, что меня узнают повсюду. Приятно осознавать, что люди интересуются мною, но, пожалуйста, не надо этого делать постоянно. Иногда хочется побыть обычным человеком", — приводит слова Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.