Брандл: Ферстаппен будет в привилегированной позиции в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл считает, что Макс Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл» на условиях получения статуса первого пилота команды.



«Думаю, теперь Макс Ферстаппен будет находится в привилегированной позиции в «Ред Булл». Был бы удивлён, если бы узнал, что менеджеры Макса не выторговали ему статус первого пилота команды. В его возрасте вполне можно заключать контракт с «Ред Булл», а после 2021 года перебраться в «Феррари» или «Мерседес». Но сейчас, думаю, Максу очень комфорт но в составе «Ред Булл», — цитирует Брандла SkySports.