Ферстаппен: получаю большое удовольствие от доминирования в гонках

Пилот «Ред Булл»Макс Ферстаппен признался, что любит совершать обгоны на трассе, но гораздо больше ему нравится контролировать ход гонки с самого старта и спокойно выигрывать гонку.



«Обгоны — это весело. Но последние годы я не имел возможности контролировать ход гонки. Я получаю удовольствие, когда кого-то обгоняю, но это не обязательно делать. Все хотят выигрывать гонки, как это делает Льюис Хэмилтон. А победы позволяют выигрывать чемпионат. В Мексике я контролировал ход этапа с самого старта, и, надеюсь, в следующем году такая возможность у меня будет с первого же Гран-при», — цитирует Ферстаппена Autosport.